Kaşıkçı'nın cesedinin nerede olduğunu bilmiyoruz

Suudi Arabistan Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Adil Cübeyr, ABD'de katıldığı bir televizyon programında gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Suudi Arabistan'ın İstanbul'daki Başkonsolosluğu'nda Suudi yetkililer tarafından öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti hakkında, "Büyük bir trajedi." diyen Cübeyr, cinayet emrinin Suudi Arabistan'ın üst düzey yetkilileri tarafından verildiği iddialarını da reddetti.

Adil Cübeyr, ABD'li senatörlerin de aralarında bulunduğu çok sayıda üst düzey uluslararası ismin, "Cinayetin emrini Muhammed bin Selman verdi" iddialarını yalanlarken, "Bu bir hataydı. Suudi hükümet yetkilileri tarafından yetki alanları dışında hareket eden kişiler tarafından yapıldı." dedi.

Birleşmiş Milletler raportörü Agnes Callamard'ın Türkiye'de yürüttüğü Cemal Kaşıkçı soruşturması hakkında ise Adil Cübeyr, "Agnes Callamard, BM raportörü ancak bir BM soruşturması yapmıyor. Bunu kendi başına yapıyor. Yayınladığı görüşler kendi şahsi görüşleridir." ifadelerine yer verdi.

"CEMAL KAŞIKÇI'NIN CESEDİ NEREDE BİLMİYORUZ"

Akşam'a göre, Suudi Arabistan'ın İstanbul'daki Başkonsolosluk binasında öldürülen Cemal Kaşıkçı'nın cesedi hakkında ise, "Bedenin bulunması ve sevdiklerinin dua edebileceği bir yerin olması bizim için önemlidir." diyen Cübeyr soruşturmanın devam ettiğini belirtti.