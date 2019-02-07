İran: Füze konusunda tehditlerin karşısında boyun eğmeyeceyiz

Bugün sabah saatlerinde Savunma Kazanımları Fuarı'nda bir araya gelen yabancı ülkelerin Tahran büyükelçileriyle askeri ataşelerine hitap eden Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Hüseyin Bakıri, "İslam ile halka dayanan devrimimiz bağımsızlığa ulaşmayı amaçlıyordu ve işte düşmanlar tarafından bize yöneltilen çeşitli komploların nedeni de bu. Bu yüzden de geçen 40 sene boyunca İslam Devrimi'ni yenilgiye uğratmak için birçok plan ortaya çıkarıp uyguladılar; bölücü örgütlere verilen destekler ile bazı sınır bölgelerindeki güvenlik sorunları da bunun açık örneği." ifadelerinde bulundu.

Batı Asya'daki krizlerle İran'ın bölgede üstlendiği belirleyici role de değinen Tümgeneral Bakıri sözlerini şöyle sürdürdü: Siyonist Rejim mazlum Filistin halkına şidet uygulayıp Lübnan ile Suriye'deki cinayetlerini sürdürüyor, Yemen halkı ise yıkıcı bir savaşa maruz kalıp en kötü şartlarda yaşamaya mecburdur. Bölgemiz bu durumdayken İran olarak DEAŞ'a karşı tüm güçlerimizi birleştirip savaş meydanına girdik; Irak ile Suriye'de verdiğimiz müsteşar desteği ve ilaveten takdim ettiğimiz şehitler vasıtasıyla bölge ile tüm insanlığa büyük bir hizmet sunduk. Böylece DEAŞ'a diz çöktürerek onların Avrupaya bile ilerleme girşimini durdurduk.

Genelkurmay Başkanı ilaveten, "İran'ın askeri stratejisi savunma amacıyla tasarlanmıştır ve geçen 40 sene boyunca yaptıklarımız tehditlere karşı meşru ilkelerle caydırıcı temellere dayanmaktadır. Savunma gücümüzün yanında füze konusuyla bölgedeki menfaatlerimiz üzerinde müzakere yapmak için aç gözlü güçlerin tehditleri karşısında boyun eğmeyeceğimizi belirtmek isterim." dedi.