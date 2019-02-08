"ABD'ye ölüm" sloganı Amerikan halkına yönelik değil

Şah Rejimi'nde "Homafer" olarak bilinen Hava Kuvvetleri çalışanlarının 8 Şubat 1979 senesinde İslam Devriminin zafere ulşatığı günlerde büyük önder İmam Humeyni (r.a) ile görüşüp biat etmesinin yıldönümü anısına bugün sabah saatlerinde İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, İran Ordusu Hava Kuvvetleri komutanları, pilotları ve bazı yetkilileriyle bir araya geldi.

Devrim Lideri’nin beyanatından öne çıkanlar şu şekilde:

ABD rejimi şiddet ile kötülüğün tam kaynağıdır; sürekli kriz ile savaş çıkarma peşinde. Bir tek şimdi değil her daim kendi çıkarları için diğer ülkelere karışıyor. İşte bu koşullarda da “ABD’ye ölüm” sloganımızı eleştiriyorlar.

İlk önce Amerikalı yetkililere şunu demek istiyorum: ABD’ye ölümden amaç Trump, John Bolton ve Pompeo’ya ölümü kasdediyoruz yani genel olarak ABD’li yetkilkiler.

Bu slogan aslında Amerika’yı yöneten sayısı sınırlı bir grubu kapsamaktadır ve ABD halkına yönelik değil.

İkinci konu da şu ki: ABD’nin bölgedeki çirkin girişimlerini sürdürdüğü sürece İran halkı da “ABD’ye ölüm” sloganını durmadan haykıracak.

Günümüzde sürekli Avrupa’nın bize yönelttiği öneri paketi konuşuluyor. Benim tavsiyem Avrupalılara da ABD gibi güvenmemektir.

Seneler önce nükleer anlaşma üzerinde ABD ile yapılan müzakere sürecinde ilgili yetkililerle yaptığımız özel oturumlarda onlara Amerikalılara güvenmemelerini söylemiştim. Sonuç olarak o dönem müzakere masasına oturan ABD’li yetkililer şimdi Amerika’nın güvenilmez olduğunu bizzat dile getiriyorlar!

Halihazırda da Avrupa ile ilişkileri kesin demiyorum; konu onlara güvenmemiz ile ilgilidir; Paris sokaklarında halka saldırıp onları kör edenler utanmadan bizi insan hakları konusunda eleştiriyorlar. Ancak bırakın günümüzü bunlar ne geçmişte ve ne tarihileri boyunca insan hakları konusunda herhangi bir bilgiye sahip değillerdi.

Bunlara güvenip saygı duymak mümkün değil; bunu defalarca gördük, Fransa bir türlü, İngiltere başka türülü ve diğerleri de aynı şekilde. Fakat bazı istisnalar hariç biz tüm dünyayala irtibattayız.

İslam Devrimi’nin 40. zafer yıldönümü için yapılacak “”11 Şubat gösterilerini anlaşmazlıklarınızın odak noktası haline getirmeyin. Konu devrim ise artık fikir ayrımı ortadan kalkmalıdır. Herkes kendi sloganını haykırsın fakat gösterinin azametini asla bozmayın. Kanaatimce söz knusu gösteriler bu sene geçen yıllara göre daha görkemli bir şekilde düzenlenecek.

Tüm güçler devrim boyunca önemli roller üstlendi ve Hava Kuvvetlerinin bu konudaki etkisi ise bayağı büyüktü. İşte 8 şubat 1979’da yapılan ziyaret ise devrimcilere moral kaynağı olurken düşmanı umutsuzluğa sürükledi; bu da İslam Devrimi ve İmam için sürpriz bir kazanımdı. Bunun ardından da Hava Kuvvetlerinin “Velfecr-8” başta olmak üzere Kutsal Savunma Dönemi boyunca hayata geçirdiği çeşitli operasyonları hatırlatabiliriz. Bu kuvvetler halihazırda en son türbe savunucularına verdiği desteklerle öne çıkmıştır.