El-Vifak Cemiyeti'nden Bahreynli futbolcunun serberst bırakılması için bildiri

Bahreyn'in El-Vifak Cemiyeti bir bildiri yayınlayarak, Tayland’da tutuklu olan Bahreynli futbolcu “Hekim el-Eribi”nin serbest bırakılması için Avustralya hükümetiyle halkını takdir etti.

El-Vifak Cemiyeti bu bildiride Avustralya hükümeti ile milletini ve ilaveten bu ülkedeki kurum ve kuruluşları takdir ederek spor sektörüne de teşekkürlerini sundu.

El-Vifak ilaveten 60 gün boyunca Hekim el Eribi’nin davasını destekleyen ve serbest bırakılması için çalışan tüm uluslararsı ile Bahreynli hukuk kurumlarının yanı sıra Avustralya’da bulunan Demokrasi ve İnsan Hakları Fars Körfezi Kurumu’nun çalışmalarını da takdir etti.