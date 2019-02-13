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13 Şubat 2019 - 11:12

Irak ordusundan teröristlere karşı operasyon

Irak ordusundan teröristlere karşı operasyon

Irak ordusu Musul vilayetinde yeni bir operasyon düzenleyerek, terör örgütü DEAŞ’a bağlı üç teröristi tutukladı.

Sumerria News’un aktardığı habere göre, Irak ordusunun ülkenin çeşitli bölgelerinde teröristlere karşı düzenlediği operasyonlar devam ediyor.

Bu konuda edinilen bilgiye göre, Irak ordusu bu ülkedeki DEAŞ kalıntılarına yönelik yeni bir operasyon düzenledi.

Irak İçişleri Bakanlığı söz konusu operasyon sırasında üç tekfirci teröristin tespit edilip tutuklandığını bildirdi.

Bakanlık Iraklı kuvvetlerin ülkenin çeşitli yerlerinde DEAŞ kalıntılarına yönelik art artda düzenlediği operasyonların devam ettiğini duyurdu.

News Code 1876598
Ruya FEREYDUNI

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