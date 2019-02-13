Irak ordusundan teröristlere karşı operasyon

Sumerria News’un aktardığı habere göre, Irak ordusunun ülkenin çeşitli bölgelerinde teröristlere karşı düzenlediği operasyonlar devam ediyor.

Bu konuda edinilen bilgiye göre, Irak ordusu bu ülkedeki DEAŞ kalıntılarına yönelik yeni bir operasyon düzenledi.

Irak İçişleri Bakanlığı söz konusu operasyon sırasında üç tekfirci teröristin tespit edilip tutuklandığını bildirdi.

Bakanlık Iraklı kuvvetlerin ülkenin çeşitli yerlerinde DEAŞ kalıntılarına yönelik art artda düzenlediği operasyonların devam ettiğini duyurdu.