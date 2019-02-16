Devrim Muhafızları'ndan Pakistan'a terör uyarısı

İran’ın Sistan ve Belucistan eyaletindeki terör saldırısı sonucu şehit düşen askerlerin cenaze töreninde konuşan Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Muhammed Ali Caferi, “Bu cinayet, Devrim Muhafızları ile diğer silahlı kuvvetleri şehitlerin yolunu izleyerek tehditlere karşılık verme konusunda daha kararlı kılmıştır; ülkemizin sınırlarını daha güçlü bir şekilde koruyup mazlum şehitlerimizn intikamını alacağız.” ifadelerinde bulundu.

Bölgedeki gerici ülkelerin ABD ile İsrail’in destekleri sonucu yürüttüğü komploları misliyle telafi edeceklerini açıklayan Tümgeneral Caferi sözlerini şöyle sürdürdü: Pakistan hükümeti, terör unsurlarını kendi sınırları içinde barındırdığı için onların bulunduğu konumla ilgili bilgi sahibidir; Pakistan bu konuda bize açıklama yapıp ortak sınırların güvenliğini sağlama başlığındaki sorumluluğunu yerine getirmelidir. Onlar teröristlere ortak sınırlarımızı İran milletine karşı terör eylemi yapmak için kullanmasına izin vermemeli.

Devrim Muhafızları Genel Komutanı son olarak Cumhurbaşkanı ile Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Başkanı’nın yaptığı açıklamalar doğrultusunda artık Pakistan hükümetinin devrim karşıtı unsurlara yönelik davaranışını değiştirmesi gerektiğini vurgulayıp şu şekilde konuştu: Pakistan bu konuda sorumluluklarını yerine getirmezse biz İran olarak, küresel kanunlar doğrultusunda misilleme girişiminde bulunarak bölge ile bölge ötesi kuruluşlar için casusluk yapan teröristleri bizzat kendi ellerimizle cezalandıracağız.