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24 Şubat 2019 - 15:54

Suriye ordusu İdlib'de askeri operasyon başlatmaya hazırlanıyor

Suriye ordusu İdlib'de askeri operasyon başlatmaya hazırlanıyor

Suriye medyası ordunun İdlib’de askeri operayon başlatmaya hazırlandığını ve Türk askerlerinin bölgedeki bazı mevzilerinden çekildiğini duyurdu.

Suriye’de yayınlanan Al Vatan gazetesinin haberine göre, Suriye ordusu ülkenin kuzeybatısını tekfirci teröristlerden temizlemek için askeri operasyon başlatmaya hazırlanıyor.

Suriye ordusunun teröristlerin İdlib anlaşmasını ihlal ettiğine tepki olarak bölgeye daha fazla teçhizatla askeri güç gönderdiğini bildiren gazetenin devamında şu ifadelere yer verildi:  Sosyal medya kullanıcıları tarafından paylaşılan videolar çeşitli askeri teçhizat taşıyan ağır taşıtların İdlib’e hareket ettiğini göteriyor. Bunlara ilave olarak Suriya ordusundan yüzlerce asker de teröristlerle mücadele etmek için İdlib’deki bir garnizona yerleşmiştir.

Al Vatan gazetesi ayrıca Suriye ordusunun İdlib’de Nusra Cephesi’nin kökünü kazmak için operasyon başlatmaya hazırlandığı ardından Türk askerlerinin buradaki bazı mevzilerinden çekildiğini belirtti.

News Code 1876869
Ruya FEREYDUNI

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