Zarif'ten ABD'ye tepki: İki yüzlülükleri ortaya çıktı!

Twitter hesabında bir yazı paylaşan Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD’yi davranışlarında sergilediği çifte standartlar yüzünden ağır bir şekilde eleştiridi.

Zarif’in paylaşımı şu şekilde: Bize belli olan gerçekler günden güne tüm dünya için de açığa çıkıyor; ABD’nin gerçek anlamda kaygı duyduğu şey insan hakları veya nükleer program değil. İlk başta bir gazeteci katlediliyor; ardından da Suudi Arabistan’a kaçak yollardan satılan nükleer teknoloji olayı ABD’nin iki yüzlülüğünü gün ışığına çıkarıyor.