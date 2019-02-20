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20 Şubat 2019 - 15:03

Zarif'ten ABD'ye tepki: İki yüzlülükleri ortaya çıktı!

Zarif'ten ABD'ye tepki: İki yüzlülükleri ortaya çıktı!

Dışişleri Bakanı Zarif, Twitter hesabında paylaştığı bir yazıda ABD'nin çifte standartlı davranışlarını eleştirdi.

Twitter hesabında bir yazı paylaşan Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD’yi davranışlarında sergilediği çifte standartlar yüzünden ağır bir şekilde eleştiridi.

Zarif’in paylaşımı şu şekilde: Bize belli olan gerçekler günden güne tüm dünya için de açığa çıkıyor; ABD’nin gerçek anlamda kaygı duyduğu şey insan hakları veya nükleer program değil. İlk başta bir gazeteci katlediliyor; ardından da Suudi Arabistan’a kaçak yollardan satılan nükleer teknoloji olayı ABD’nin iki yüzlülüğünü gün ışığına çıkarıyor.

News Code 1876794
Kamran AZAR

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