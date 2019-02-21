Zarif'ten önemli İsrail uyarısı

Alman bir gazeteye röportaj veren Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif İsrail'in Suriye'ye yaptığı saldırıları eleştirerek, "Siyonist Rejim her daim macera peşine takılıyor ve bu da bayağı tehlikeli bir şey." ifadelerinde bulundu.

Zarif İran'ın Suriye hükümetinin daveti üzere bu ülkede bulunduğunu kaydederek, İsrail'in ise Lübnan ve Suriye'nin hava sahasını ihlal edip küresel hukuku ayaklar altına aldığını bildirdi.

İran ile İsrail arasında büyümek üzere olan askeri bir krizin söz konusu olup olmadığını soran bir soruyu Zarif şu şekilde yanıtladı: Ben şimdilik böyle bir şeyin yaşanmasına katılmıyorum fakat ortadaki ihtimalleri de tamamen reddetmek doğru değil.