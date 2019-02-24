Zarif: Bağımsızlık tüm dünya ile ilişkileri kesmek değil

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, bugün sabah saatlerinde Tahran’da düzenlenen “İran dış politikasında çok taraflılık; kapasiteler ve stratejiler” konulu toplantıya katıldı.

Toplantıda konuşma yapan Zarif, dış politikanın ülke için büyük önem taşıdığını belirterek, bağımsızlık hakkında şunları söyledi:

“Bağımsızlık iç potansiyellere yönelme anlamına geliyor, dünya ile ilişkileri kesmek değil. ABD’li yetkililer bir hafta boyunca Suudi Arabistan'ı desteklememesi durumunda Suudilerin Farsça konuşacağını söylüyorlar. Bağımsızlık kimsenin bizden bölye bahsetmemesi anlamına geliyor."

Bağımsızlığın yabancı güçlerin desteği olmadan hayatta kalabilme anlamına geldiğini savunan Zarif, “Bağımsızlık kimsenin Batı'nın, Çinlilerin veya Rusların baskısıyla konuştuğumuzu söylememesidir. Çünkü biz ülkede iç potansiyellere yönelmeyi yarattık.” ifadesini kullandı.

“Bugünkü dünya, Batı ötesi bir dünyadır. Yüzyıllar boyunca dünyadaki tüm olanakların ve gelişmelerin Batı'da toplandığı ve orada ortaya çıktığı algısı şu anda söz konusu değil.” diyen Zarif, şimdiki durumda Batı'nın hem dünyadaki gelişmelerin hem de küresel kararların tekeline sahip olmadığını sölyedi.

Bakan Zarif, “Çok taraflı bir dünyada yaşıyoruz ve buna kapsamlı vizyonla bakan bir tutuma ihtiyacımız var.” şeklinde konuştu.