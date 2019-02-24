Yemen'den İngiliz SAS komandolarına ağır darbe

Yemen Ensarullah Hareketi’nden yapılan açıklamada, Suudi güçleri tarafından kiralanan paralı askerlerin Yemen’e yönelik saldırılarını yöneten Special Air Service (SAS) Birleşik Krallık Ordusu'na bağlı 9 komandonun Suudi Arabistan’ın Necran bölgesinde öldürüldüğü belirtildi.

İngiltere’de yayınlanan Daily Express gazetesi geçen hafta Special Air Service (SAS) Birleşik Krallık Ordusu'na bağlı iki komandonun yaralandığını bildirmişti.

Söz konusu özel kuvvetlerin Yemen karşıtı saldırılarda ABD ile birlikte gizli çalışmalar yürüttüğü belirtiliyor.

Suudi Arabistan'ın başını çektiği koalisyon güçlerinin Yemen’e askeri saldırılarının başlangıcından beri binlerce insan hayatını yitirirken, yüzlerce kişi yaralandı ve milyonlarca sivil de yerinden edildi.