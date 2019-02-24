  1. Dünya
  2. Ortadoğu
24 Şubat 2019 - 08:57

Yemen'den İngiliz SAS komandolarına ağır darbe

Yemen'den İngiliz SAS komandolarına ağır darbe

Suudi güçleri tarafından kiralanan paralı askerlerin Yemen’e yönelik saldırılarını yöneten 9 İngiliz askerin Suudi Arabistan’ın Necran bölgesinde öldürüldüğü belirtildi.

Yemen Ensarullah Hareketi’nden yapılan açıklamada, Suudi güçleri tarafından kiralanan paralı askerlerin Yemen’e yönelik saldırılarını yöneten Special Air Service (SAS) Birleşik Krallık Ordusu'na bağlı 9 komandonun Suudi Arabistan’ın Necran bölgesinde öldürüldüğü belirtildi.

İngiltere’de yayınlanan Daily Express gazetesi geçen hafta Special Air Service (SAS) Birleşik Krallık Ordusu'na bağlı iki komandonun yaralandığını bildirmişti.

Söz konusu özel kuvvetlerin Yemen karşıtı saldırılarda ABD ile birlikte gizli çalışmalar yürüttüğü belirtiliyor.

Suudi Arabistan'ın başını çektiği koalisyon güçlerinin Yemen’e askeri saldırılarının başlangıcından beri binlerce insan hayatını yitirirken, yüzlerce kişi yaralandı ve milyonlarca sivil de yerinden edildi.   

News Code 1876846
Muhammed BURHAN

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 5 + 1 =

    Top 10

    Mehr Arena

    Demeç

    Son Haberler