El Kaide'den Suriye ordusuna karşı roketli saldırı

Sputnik’in habereine göre, Suriyeli askeri bir kaynak İdlib yakınlarında yerleşen El Kaide örgütü mensuplarının ilk kez Suriye ordusunu yıkıcı roketlerle hedef aldığını açıkladı.

İdlib’in silahsızlanma alanından yapılan bu operasyon sırasında en az 7 Suriyeli asker hayatını yitirdi ve 20 kişi de yaralandı.

Söz konusı saldırının "Albul Zuhur" bölgesinde meydana geldiğini belirten kaynak böyle bir saldırının bölge için büyük bir tehlike oluşturduğunu bildirdi.

Suriye’deki teröristler her ne kadar ordunun art arda yaptığı operasyonları etkisinde güç kaybına uğrasalar da bu ülkenin kuvvetlerine ve sivillerine yönelik saldırılarını sürdürmeye devam ediyor.