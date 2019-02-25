Trump: Petrol fiyatları çok yükseldi, OPEC ağırdan almalı

ABD Başkanı Donald Trump, petrol fiyatlarıyla ilgili OPEC eleştirilerini sürdürerek dünyanın fiyat artışıyla başa çıkabilmek için fazla kırılgan olduğunu söyledi.

Trump, OPEC'e “sakin olma ve ağırdan alma” çağrısında bulundu.

Ham petrol fiyatları OPEC ve grup ile birlikte hareket eden üreticilerin arz kısıntısının etkisiyle bu yıl yüzde 25'ten fazla yükseldi.

ABD ile Çin arasındaki ticaret anlaşmazlığı ve Washington'un Venezüela petrol ihracatına yaptırım uygulamasından kaynaklı endişelerin hafiflemesi de petrol fiyatlarını destekliyor.