Yemen'deki anlaşmanın tek engeli o gruplar!

Sputnik’in aktardığı habere göre, Yemen Devrimi Yüksek Komite Başkanı Muhammed Ali el-Husi twitter hesabında bir yazı paylaşarak, bu ülkenin istifa eden hükümeti ile Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Hudeyde için yapılan ateşkes anlaşmasının uygulanmasını engellediğini belirtti.

Husi tarafından yayınlanan yazıda şu ifadelere yer verildi: Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti Birleşmiş Milletler (BM) Özel Temsilcisi Martin Griffiths tarafından gelen önerilere katılırken Suudi koalisyonu anlaşmanın yürürlüğe girmesi konusunda bu önerilere karşı çıkıyor.

Husi ilaveten paylaştığı yazıda “Suudi Arabistan, BM Yemen Özel Temsilcisi’nin bile önerilerini Kabul etmiyor. Bu yüzden kardeşlerimden diğer tarafın imza atmaya hazırlanmadan herhangi bir yeni teklifini kabul etmemelerini istiyoruz” ifadesinde bulundu.

İsveç'in başkenti Stockholm'de Yemenli taraflar arasında imzalanan anlaşmanın üzerinden aylar geçtiğine rağmen Suudi koalisyonu bu anlaşmayı ihlal etmeye devam ediyor.