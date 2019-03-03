Irak ile Suriye arasındaki işbirliği gelişiyor

Sputnik’in aktardığı habere göre, Irak Parlamentosu Başkanı Muhammed Halbusi, Ürdün'ün ev sahipliğinde düzenlenen Arap Birliği Zirvesi’nde Suriyeli mevkidaşıyla bir araya gelerek, karşılıkli ilişkileri ele aldı.

Taraflar bu toplantı kapsamında Parlamentodaki dostluk grupları arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve Suriye ile Irak arasındaki parlamento diplomasisinin etkinleştirilmesi üzerine odaklandılar.

Söz konusu toplantı bugün ve yarın “Kudüs, Filistin’in ebedi başkenti” başlığı altında Ürdün'de düzenlenecek.

Arap heyetleri başkanlarının bu konferans sırasında Filistin konusunda konuşma yapması bekleniyor.