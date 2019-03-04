Suriye, teröre karşı mücadeleyi kazanacak

Suriye Parlamentosu Başkanı Hammuda Sabbağ, Ürdün’ün ev sahipliğinde düzenlenen 29. Arap Birliği Zirvesi’nde yaptığı açıklamada, ülkesinin teröre karşı savaşta zafer kazanacağını belirtti.

Hammuda Sabbağ, "Suriye konusunda endişe etmenize gerek yok. Çünkü kardeşleriniz sonunda bu savaşı kazanacak." dedi.

Sabbağ sözlerinin devamında, "Suriye'deki zafer tek taraflı bir sistemin üzerine kurulacak küresel çok taraflı sistemin oluşumu için zemin sağlayacak. Tek taraflı sistem Filistin meselesi ve bizim halkımız için feci sonuçlar doğurmuştur." diye konuştu.

Suriye Parlamentosu Başkanı, hiçbir ulusun Suriye halkı gibi çeşitli terör örgütleriyle karşı karışya kalmadığını da sözlerine ekledi.