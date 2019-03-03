Guaido, Venezuela’ya dönüp muhalefeti sokağa çıkaracak

AA'nın haberine göre, Venezuela’da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, 23 Şubat'ta ayrıldığı Venezuela’ya döneceğini, pazartesi ve salı günü tüm ülkede gösteriler düzenleyeceklerini açıkladı.

Guaido, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ekvador’daki temaslarının ardından yurt dışı yasağına rağmen terk ettiği Venezuela’ya geri döneceğini duyurdu.

Venezuela’ya girişinde gözaltına alınma ihtimali de bulunan Guaido, pazartesi ve salı günü tüm ülkede sokağa çıkacaklarını belirterek, muhaliflerden, yapacakları duyuruları takip etmelerini istedi.

Guaido, 23 Şubat’ta Venezuela’ya “insani yardım” sokma girişimleri kapsamında gittiği sınırdan Kolombiya'ya geçmişti.

Kolombiya’nın ardından Brezilya, Paraguay, Arjantin’i ziyaret eden Guaido, Ekvador’a geçerek bazı ziyaretler yapmıştı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun meşruiyetini kabul etmeyen Guaido, ABD’nin yanı sıra birçok batı ve Latin Amerika ülkesinin desteğini alıyor.

Venezuela'da çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmış, son olarak Avrupa Parlamentosu da aynı yönde adım atmıştı.

Meksika, Türkiye, Rusya, İran, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelerken, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkilerinin süreceğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump da gelişmeler üzerine Venezuela'ya asker göndermeyi seçeneklerden biri olarak göstermişti.