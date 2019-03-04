'Karius gelecek sezon da Beşiktaş’ta devam edecek’

Fenerbahçe derbisinde 3, Kayserispor maçında kalesinde 2 gol birden gören ve Beşiktaş camiası tarafından topa tutulan Karius hakkında ROGON Menajerlik’ten önemli bir açıklama geldi.

'BU İŞ ÇOCUK OYUNCAĞI DEĞİL'

Star'a göre, TM Dijtal Haber Merkezi'nden Levent Gültekin'in haberine göre; İstanbul’a alışan ve ayak uyduran, fakat daha Beşiktaş’a adapte olamayan Loris Karius hakkında yapılan sert göndermelere oyuncunun bağlı olduğu menajerlik firması ROGON’dan açıklama geldi. Beşiktaş’ın Karius’u 2 yıllığına kiraladığını belirten menajerler sezon sonunda ayrılığın olmayacağına dikkat çekerken, 25 yaşındaki futbolcunun temsilcileri ‘geri gönderin gitsin’ eleştirilerine ise ‘bu iş çocuk oyuncağı değil, gönderin gitsin demekle olmuyor, ortada yapılan bir sözleşme var ve Karius önümüzdeki sezon da Beşiktaş’ta devam edecek’ karşılığını verdi.

BEŞİKTAŞ'IN KARİUS SÖZLEŞMESİ

* 2 yıllık kiralama bedeli olarak Liverpool'a 2.5 milyon Euro ödenecek.

* Siyah-Beyazlı ekip, 2 yıl sonunda Alman file bekçisini kadrosuna katmak isterse 8 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.