Çin’de düzenlenen dörtlü futsal turnuvasının sonunda İran Kadın Futsal Milli Takımı, üç galibiyet ve bir mağlubiyetle tamamladığı organizasyonda Çin’e karşı sağladığı averaj üstünlüğü sayesinde şampiyonluk unvanını kazandı.

İranlı milli sporcular, turnuvadaki ilk maçında Hong Kong’u 6-0 mağlup etti. İran ekibi, ikinci karşılaşmada ev sahibi Çin’e 3-1 yenilmesine rağmen üçüncü maçında yeniden Hong Kong ile karşılaştı ve sahadan 9-1 gibi farklı bir galibiyetle ayrılarak üçüncü galibiyetini elde etti.

İran takımı, turnuvanın son maçında da Çin’e 2-1 mağlup oldu; ancak elde edilen sonuçlar ve daha iyi averaj sayesinde puan tablosunun zirvesinde yer alarak şampiyonluk kupasını kaldırdı.

Organizasyonun sonunda, İran takımından Fatıma Rahmeti de Çin’deki dörtlü turnuvanın en iyi oyuncusu seçildi.

