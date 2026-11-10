İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai, Al Meyadeen TV kanalına verdiği özel röportajda, ABD’nin İran’ın şartlarına verdiği yanıtı değerlendirdi.

Tümgeneral Rızai, İran’ın ABD’den şartlarına açık ve net bir yanıt vermesini beklediğini ancak Washington’un bugüne kadar böyle bir yanıt sunmadığını belirtti.

Tahran’ın yedi maddelik şartlarını sunduğunu ve ABD’den yanıt beklediğini kaydeden Rızai, “ABD’nin ilk yanıtı bizim için yeterli olmadı.” dedi.

ABD-İran müzakerelerinin sürdüğü ve Katar’da bir toplantı düzenleneceği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten Rızai, ABD’nin bu iddialarla ekonomik baskıyı azaltmayı ve petrol fiyatlarını düşürmeyi amaçladığını ifade etti.

Rızai, kendisiyle ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance arasında bir görüşme yapılmasına yönelik planlar bulunduğu yönündeki haberlerin de “tamamen yanlış ve temelsiz” olduğunu söyledi.

İran’ın açıkladığı yedi maddenin İran halkının hakları olduğunu belirten Rızai, “Bu şartlar yerine getirilmediği sürece Hürmüz Boğazı açılmayacak.” ifadesini kullandı.

Rızai ayrıca, şu aşamada ABD ile herhangi bir müzakere yürütmediklerini ve iki ülke arasında şu anda hiçbir görüşmenin bulunmadığını kaydetti.