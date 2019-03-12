BM'den Yemen'deki son hava saldırısına kınama

BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi'nden yapılan açıklamada, "Hacce vilayetindeki saldırılarda son 48 saatte 12'si çocuk 10'u kadın 22 kişi hayatını kaybetti." denildi.

Saldırılarda 30 kişinin yaralandığı belirtilen açıklamada, yaralı çocukların, tedavi için Sanaa'daki hastanelere gönderildiği ve bazılarının acil tahliye edilmesi gerektiği belirtildi.

Türkiye gazetesine göre, BM Yemen İnsani İşler Koordinatörü Lise Grande, saldırıyı kınayarak, çözüm bulunabilecek bir krizde sivillerin gereksiz yere ölmeye devam etmelerinin korkunç olduğunu ifade etti.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Yemen'deki Hacce bölgesine yönelik yaptığı hava saldırısı sonucu en az 22 kişi hayatını kaybetmişti.