Yemenli siyasi partiler: Ülkeye saldırıdan BM sorumlu

Yemenli siyasi partiler dün akşam ortak bildiri yayınlayarak, ülkenin Hacce bölgesinde 20'den fazla sivili katleden Suudi liderliğindeki koalisyon güçlerinin hava saldırısına tepki göstererek, saldırıdan BM’nin sorumlu olduğunu söyledi.

Ortak bildiride, “Birleşmiş Milletler'in Suudi koalisyonunun Yemenli sivillere yönelik benimsediği sessizliği, faillerin suçlarına ortaklık yapmak ve daha fazla kan dökmeleri için yeşil ışık yakmak demektir.” ifadesine yer verildi.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Yemen'deki Hacce bölgesine yönelik yaptığı hava saldırısı sonucu en az 20 kişi hayatını kaybetmişti.