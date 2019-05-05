İranlı yetkiliden ABD'nin nükleer yaptırımına tepki

ABD'nin son yaptırım kararını eleştiren İran Meclisi Milli Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Falahatpişe, ABD’nin İslami Devrim'den bugüne kadar İran'a yönelik 8 bin çeşit kısıtlama uyguladığına dikkati çekti.

İran'ın uluslararası ilişkiler politikasında ABD'nin yeri olmaması gerektiğini belirten Falahatpişe, "Bu ABD’nin oynadığı yeni oyununa girmek demektir. ABD yönetimi yeni uyguladığı nükleer yaptırımıyla İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ve Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesine İlişkin Antlaşma'dan (NPT) geri çekilmesini amaçlıyor. Böylece bizi şiddete yönlendirmek istiyor." ifadesini kullandı.

Falahatpişe sözlerinin bir kısmında da, "Yüzde 20 veya daha fazla uranyum zenginleştirme (yakıt üretimi için) konusunda Ajans ve nükleer anlaşmaya imza atan taraflarla müzakere başlatmalıyız." açıklamasında bulundu.