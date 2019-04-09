Filistinli direniş hareketinden ABD'nin İran kararına kınama

Filistin al-Youm’un haberine göre, Filistin İslami Cihad Hereketi, İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun ABD tarafından yabancı terör örgütleri listesine dahil edilmesine tepki gösterdi.

Buna göre, İslami Cihad Hereketi tarafından yapılan yazılı açıklamada, "ABD terörizmin ana savunucularından birisidir ve yürüttüğü politikaları da dünya çapında barışı tehdit ediyor." belirtildi.

ABD’nin Siyonist Rejim'in Filistin halkına karşı cinayetlerini desteklediğini belirten İslami Cihad Hareketi, bunu ABD’nin insanlığa karşı işlediği suçların kanıtı olarak nitelendirdi.

ABD yönetimi dün İran Devrim Muhafızları Ordusu’nu yabancı terör örgütleri listesine dahil etmişti.