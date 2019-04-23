Tahran'dan ABD'nin İran karşıtı kararına tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, ABD’nin Tahran’a yaptırımlarda bazı ülkelere tanınan muafiyet kararını uzatmamasına ilişkin, ABD’nin uyguladığı yaptırımların ve aldığı muafiyet kararının hiçbir değeri olmadığını vurgulayarak, "İran ortaklarıyla temas halinde ve buna göre bir karar alınacak" ifadelerini kullandı.

ABD’nin muafiyeti uzatmama kararının ardından yetkili organlar ile gerekli istişarenin yapıldığını ve Avrupa, komşu ülkeler, uluslararası kurumlar ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdiklerini söyleyen Musevi, "Yapılan görüşmelerin ardından alınan kararı kısa sürede açıklayacağız" diye konuştu.

Sputnik'e göre, Beyaz Saray’dan yapılan yazılı açıklamada, "ABD Başkanı Donald Trump, Mayıs başında süresi dolan muafiyetleri uzatmama kararı verdi. Bu karar, İran'ın petrol ihracatını sıfırlamayı ve ülkenin ana gelir kaynağını sınırlamayı hedeflemektedir” ifadeleri yer almıştı.