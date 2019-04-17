Tahran'dan Pompeo'nun İran iddiasına sert tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun İran karşıtı iddialarına tepki göstererek. "Neyse ki, şu anki ABD rejiminin liderleri öncekilerden daha iyi bir şekilde kendi niyetlerini ortaya atıyorlar ve İran’ın tavrı ile düzenini değiştirmek yerine İran İslam Cumhuriyeti'nin doğasını değiştirmek istediklerini itiraf ediyorlar." dedi.

Doğası değişmesi gereken ülkenin ABD olduğunu belirten Musevi, bu ülkenin davranışlarına ve uluslararası hukuka aykırı olan hareketlerine karşı artan uluslararası toplumun itirazlarına dikkati çekerek, "Şu anda ABD rejiminin doğasında değişikliğin gerçekleşmesi küresel bir talep haline getirmiştir.” ifadesini kullandı.

Bunlara ilave olarak Musevi, "Aslında ekonomik terör ile zorbalıkla küresel serbest ticaret sistemini rehin alan, gayri meşru istekleri için diğer ülkeleri tehdit eden, sivillerin katledilmesi için Ortadoğu ve Fars Körfezi bölgesine milyarlarca dolar değerinde silah gönderen, savaş suçlularının ve gazetecilerin katillerinin yargılanmasını önleyip onlara kucak açan, yeşil çevreye ve insan haklarına hem de uluslararası toplum ve uluslararası hukukun değerlerine saygı göstermeksizin gündelik olarak küresel barış ve istikrarı tehdit eden rejimin (ABD yönetimi) doğası değişmesi lazım." diye konuştu.