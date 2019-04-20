İran Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Çin'e gitti

İran Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Hüseyin Hanzadi, Çinli mevkidaşının resmi daveti üzerine Çin Donanması'nın 70. kuruluş yıldönümü toplantısına katılmak için bu ülkeye gitti.

İran ile Çin deniz kuvvetleri arasındaki münasebetleri geliştirmek amacıyla Çin’e ziyarette bulunacağını belirten Tuğamiral Hanzadi, "Denizcilikle ilgili teknik, eğitim ve operasyonel alanlarda tüm kapasiteleri belirleyerek, yakın gelecekte Çin donanması ile ilişkilerimizi derinleştirebiliriz." ifalesini kullandı.

Tuğamiral Hanzadi ayrıca, "Bölgedeki deniz kuvvetleri Hint Okyanusu'nun güvenliğini sağlayabilir. Dolayısıyla bölge ötesi güçlerin buradaki varlığını kabul etmiyoruz. Bunu tüm dünya bilmeli." diye konuştu.