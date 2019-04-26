Çin'in gönderdiği yardım malzemeleri İran'a ulaştı

Çin hükümetinin İran'da sel felaketinden etkilenen bölgelere gönderdiği ilk grup yardım malzemeleri bugün Tahran İmam Humeyni Havalimanı'na ulaştı.

Çin'in Tahran Büyükelçisi Pang Sen ve İran Dışişleri Bakanlığından yetkililerin katılımıyla havalimanında malzemelerin teslimi için sade bir tören düzenlendi.

Pang Sen burada yaptığı konuşmada, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jingping'in 2016 yılında İran'a gerçekleştirdiği ziyaretle birlikte, ikili ilişkilerin kapsamlı stratejik ortaklık düzeyine çıkarıldığını hatırlattı.

"Turkish.cri.cn" sitesine göre, Çin'in İran'a yardım malzemeleri göndermesinin, iki ülke halkları arasındaki dostluğu bir kez daha yansıttığına dikkat çeken Pang Sen şunları söyledi:

"Çin'de Sichuan depremi olduğunda İran derhal insani yardım sağlamıştı. Şimdiyse İran tarihinin en ciddi sel felaketiyle karşılaştı. Ciddi can ve mal kaybı oldu. Çin halkı İran'a elinden gelen yardımı sağladı. Tüm bunlar iki ülkenin zor günlerde her zaman birbirinin yanında olma arzusunu bir kez daha yansıtıyor, ikili dostluk ilişkilerin bundan sonra sürekli gelişmesini arzuluyoruz."