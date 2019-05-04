İran, Türkmenistan'daki Hazar Ekonomik Forumu'na katılıyor

Önümüzdeki 12 Ağustos 2019 tarihinde Türkmenistan’ın tatil ve turizm merkezi olan Avaza'da birincisi düzenlenecek Hazar Ekonomik Forumu'na bölge ülkelerinden İran, Azerbaycan, Kazakistan ve Rusya'dan üst düzey işadamların katılacağı belirtildi.

Türkmenistan basınına göre, forumun gündemi, katılımcı devletler arasında gelecek vaat eden etkileşim alanlarının temelini oluşturacak çok çeşitli konuları kapsayacak.

Forumda, ticari ve ekonomik ilişkilerin, yatırımların, büyük ölçekli projelerin geliştirilmesi, sanayi, enerji ve turizm gibi konularda oturumların yapılması öngörülüyor.

Etkinliğe, Hazar'a kıyıdaş ülkelerin hükümet başkanları, üst düzey yöneticiler, bankacılık sektörü ve iş dünyası temsilcileri ile bilim adamları davet edilecek.