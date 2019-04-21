Yemen ordusundan Suudilere ağır darbe

Al Masirah’ın aktardığı habere göre, Yemen ordusu ile gönüllü halk komiteleri Necran’daki Suudilere ait bir İHA’yı düşürdü.

Yemenli bir askeri kaynak, bugün sabah saatlerinde Yemen ordusunun Necran’a bağlı Al Abu Cebare vadisinde Suudilere ait bir İHA’yi düşürdüğünü aktardı.

Arap basınına göre, Yemen ordusu topçu birlikleri, Bedr-F balistik füzeyle Suudilerin Cizan’daki mevzilerini hedef aldı.

Yemen ordusu tarafından düzenlenen operasyon sonucu çok sayıda Suudi askeri etkisiz hale getirildi.