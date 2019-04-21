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21 Nisan 2019 - 11:56

Yemen ordusundan Suudilere ağır darbe

Yemen ordusundan Suudilere ağır darbe

Yemen ordusu, Necran ve Cizan'daki Suudi hedeflarine karşı yeni bir operasyon düzenleyerek, onlara ağır darbe vurdu.

Al Masirah’ın aktardığı habere göre, Yemen ordusu ile gönüllü halk komiteleri  Necran’daki Suudilere ait bir İHA’yı düşürdü.

Yemenli bir askeri kaynak, bugün sabah saatlerinde Yemen ordusunun Necran’a bağlı Al Abu Cebare vadisinde Suudilere ait bir İHA’yi düşürdüğünü aktardı.

Arap basınına göre, Yemen ordusu topçu birlikleri, Bedr-F balistik füzeyle Suudilerin Cizan’daki mevzilerini hedef aldı.

Yemen ordusu tarafından düzenlenen operasyon sonucu çok sayıda Suudi askeri etkisiz hale getirildi.

News Code 1878109
Ruya FEREYDUNI

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