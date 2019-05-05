Azerbaycan 12. Astana Ekonomik Forumu'na katılacak

Azerbaycan’ın önümüzdeki 16-17 Mayıs tarihlerinde Kazakistan'ın başkenti Nur-Sultans'da yapılacak Astana Ekonomik Forumu’na katılacağı belirtildi.

Bu yıl 12’incisi düzenlenecek olan forumun konusu, “İlham Verici Büyüme: İnsanlar, Şehirler, Ekonomiler”dir.

Adı geçen foruma ev sahipliğini yapacak başkent Nur-Sultan’a küresel dünyada güncel olan konuları tartışmak üzere küresel liderler, uluslararası uzmanlar, siyasetçiler, ekonomistler, bilim adamları ve dünyaca ünlü sanatçıların katılması beklenmektedir.