  1. Azerbaycan
5 Mayıs 2019 - 17:04

Azerbaycan 12. Astana Ekonomik Forumu'na katılacak

Azerbaycan 12. Astana Ekonomik Forumu'na katılacak

Azerbaycan’ın önümüzdeki 16-17 Mayıs tarihlerinde Kazakistan'ın başkenti Nur-Sultans'da yapılacak Astana Ekonomik Forumu’na katılacağı belirtildi.

Azerbaycan’ın önümüzdeki 16-17 Mayıs tarihlerinde Kazakistan'ın başkenti Nur-Sultans'da yapılacak Astana Ekonomik Forumu’na katılacağı belirtildi.

Bu yıl 12’incisi düzenlenecek olan forumun konusu, “İlham Verici Büyüme: İnsanlar, Şehirler, Ekonomiler”dir.

Adı geçen foruma ev sahipliğini yapacak başkent Nur-Sultan’a küresel dünyada güncel olan konuları tartışmak üzere küresel liderler, uluslararası uzmanlar, siyasetçiler, ekonomistler, bilim adamları ve dünyaca ünlü sanatçıların katılması beklenmektedir.

News Code 1878428
Muhammed BURHAN

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