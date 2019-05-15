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15 Mayıs 2019 - 13:25

Filistin halkı geniş çaplı bir gösteriye hazırlanıyor

Filistin halkı geniş çaplı bir gösteriye hazırlanıyor

Binlerce Filistinli ülke topraklarının İsaril tarafından işgal edilmesinin 71’nci yıldönümü münasebetiyle gösteri düzenlemeye hazırlanıyor.

Al Mayadin kanalında yer alan habere göre, yıllarca büyük katliamlara maruz kalan Filistin halkı İsrail rejiminin cinayetlerini protesto etmeye hazırlanıyor.

Filistinlilerin ülke topraklarının İsaril tarafından işgal edilmesinin 71’nci yıldönümü münasebetiyle gösteri düzenlemeye hazırlandıkları belirtildi.

Gösterilerin “Mültecilerin Dönüşü ve Gazze Ablukasının Kırılması” başlığı altında düzenleneceği bekleniyor.

14 Mayıs 1948 tarihi, 20. asrın en talihsiz, unutulmayacak günlerinden biridir, zira ırkçı İsrail rejimi bir milleti kendi doğduğu topraklardan, yaşadıkları  kentlerden  zorla ve katliamla çıkarıldıkları, sürgün edildikleri bir gündür. Bundan dolayı, bu gün 'Felaket Günü' olarak kabul edilirken Filistin halkı bu günü Nekbe olarak isimlendirmişlerdir.

News Code 1878639
Ruya FEREYDUNI

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