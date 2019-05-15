Filistin halkı geniş çaplı bir gösteriye hazırlanıyor

Al Mayadin kanalında yer alan habere göre, yıllarca büyük katliamlara maruz kalan Filistin halkı İsrail rejiminin cinayetlerini protesto etmeye hazırlanıyor.

Filistinlilerin ülke topraklarının İsaril tarafından işgal edilmesinin 71’nci yıldönümü münasebetiyle gösteri düzenlemeye hazırlandıkları belirtildi.

Gösterilerin “Mültecilerin Dönüşü ve Gazze Ablukasının Kırılması” başlığı altında düzenleneceği bekleniyor.

14 Mayıs 1948 tarihi, 20. asrın en talihsiz, unutulmayacak günlerinden biridir, zira ırkçı İsrail rejimi bir milleti kendi doğduğu topraklardan, yaşadıkları kentlerden zorla ve katliamla çıkarıldıkları, sürgün edildikleri bir gündür. Bundan dolayı, bu gün 'Felaket Günü' olarak kabul edilirken Filistin halkı bu günü Nekbe olarak isimlendirmişlerdir.