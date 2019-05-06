John Bolton'dan makul öneriler beklenemez

Shaghayegh Lamezadeh: ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’un İran karşıtı tutumları uluslararası konularda Washington hükümetiyle aynı görüşe sahip olmadığını gösteriyor.

ABD Başkanı Donald Trump’a yakın politikacılardan John Bolton, son zamanlarda birkaç kez İran’a karşı askeri saldırı yapılması gerektiğini öne sürmüştür.

İran ve Ortadoğu Uzmanı Peter Philip, Meher Haber Ajansı’na verdiği röportajda John Bolton'un İran karşıtı tavrıyla birlikte Avrupa Birliği’nin (AB) İran'la yapılan nükleer anlaşma konusundaki tutumunu değerlendirdi.

"Almanya ve diğer Avrupa devletleri İran’la nükleer anlaşmayı sürdürmek için nasıl bir destek sağlayacaktır?" sorusuna Peter Philip, Amerikan'ın yaptırımlarını daha az etkili hale getirip İran ile AB arasındaki ticareti geliştirmek amacıyla Avrupalılar tarafından bir mali mekanizmanın tasarlandığını ifade etti.

Peter Philip, tasarlanan mekanizmanın şu ana kadar uygulanmadığı için herhangi bir yarar sağlamadığına dikkati çekti.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’un "İran’a yönelik askeri saldırı yapılmalı" şeklindeki iddiasına dair Alman uzman, "Bolton'dan da tıpkı patronu (Trump) gibi makul öneriler beklenemez." değerlendirmesinde bulundu.

Bunlara ilave olarak Peter Philip, Almanya'nın ABD’li diplomatlarla nükleer anlaşma ve İran yaptırımlarıyla ilgili müzakere yapıp yapmayacağı hakkında, “Bildiğim kadarıyla böyle bir diyalog söz konusu değil. Ayrıca ABD'nin Berlin Büyükelçisi Richard Grenell müdahaleci eylemleriyle performansı eleştiri altında. Bu konularla ilgili Berlin tarafından henüz hiçbir karar alınmamıştır.” açıklamasını yaptı.