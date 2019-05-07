BM: ABD'nin İran yaptırımları insan hakları ihlalidir

ABD’nin İran, Küba ve Venezuela’ya karşı tek taraflı yaptırımlarını değerlendiren Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Özel Raportörü İdris Cezayiri, "Herhangi bir devletin düzenini ekonomik çözümlerle değiştirmek insan haklarının ihlaline yol açtığı için uluslararası ilişkilerde asla kabul edilemez.” açıklamasında bulundu.

Cezyiri, hükümetler arasındaki endişeler ve ciddi anlaşmazlıkların ekonomik ve insani krizler yoluyla çözülmemesi gerektiğini dile getirdi.

İdris Cezayiri sözlerinin devamında “Uluslararası piyasada büyük güce sahip olanlar, uluslararası hukuku ihlal ederek bağımsız ülkeler için ekonomik sorun yaratıyorlar ve kaçınılmaz olarak vatandaşların haklarını ihlal ediyorlar.” ifadelerini kullandı.