Ulusal Güvenlik Komisyonu NPT'den çekilme konusunu ele alacak

İran Meclisi Nükleer Komitesi Başkanı Hüccet'ül İslam Mücteba Zünnur, nükleer anlaşmanın son durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Hüccet'ül İslam Zünnur, İran’ın nükleer anlaşmayla ilgili yükümlülüklerini azaltma kararına ilişkin, “Nükleer anlaşmadan hiçbir şey kalmadı ki uygulama seviyesi düşürülsün.” dedi.

Mehr Haber Ajansı’na konuşan Mücteba Zünnur, “Avrupalılar nükleer anlaşma konusunda görevlerini ve yükümlülüklerini yerine getirmediler, bu nedenle anlaşmayı tekrar gözden geçirmek lazım.” ifadesini kullandı.

Hüccet'ül İslam Zünnur, ABD’nin İran’a karşı yaptığı son nükleer yaptırımlarının mevcut nükleer anlaşmaya aykırı olduğunu belirtti.

Bunlara ilave olarak Hüccet'ül İslam Zünnur, “Gelecek hafta, nükleer anlaşma başta olmak üzere ABD yaptırımlarına karşı önlem tedbirleri ve Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'ndan (NPT) geri çekilme konusu İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu tarafından incelenecek.” açıklamasını yaptı.