İran'dan flaş nükleer anlaşma açıklaması

İran Meclisi Milli Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Falahatpişe, hükümetin ABD’nin anlaşmayı ihlal etmesi karşısında aldığı kararına ilişkin “İran, mevcut durumda nükleer anlaşmanın bazı taahhütlerini askıya alma kararıyla uluslararası kurallar kapamında hareket ediyor ve barış, güvenlik ve NPT’ye bağlılığını kanıtlamıştır” ifadesinde bulundu.

Falahatpişe, “Taahhütlerimizin bir kısmını askıya almak ve ABD’nin yaptırımlarına karşı ülkenin ihtiyaç duyduğu nükleer kaynaklı ürünleri üretmek istiyorsak, konuyu Ajans ve anlaşmada kalan diğer üyelerle yapacağımız müzakerelerde ele almalıyız” dedi.