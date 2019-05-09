AB'den İran'ın nükleer anlaşmayla ilgili kararına tepki

Deutsche Welle sitesinde yer alan habere göre, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ortak bir bildiri yayınlayarak, İran'ın bankacılık ve petrol yükümlülüklerini yerine getirmesi için 60 gün süre tanıdığına tepki verdi.

AB yayınladığı bildiride İran’ın nükleer anlaşma konusunda verdiği ültimatomu reddettiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, dün yaptığı açıklamasında, nükleer anlaşma kapsamındaki taahhütlerinin bir kısmını durdurduklarını ve anlaşmanın taraflarına İran'ın çıkarlarını koruyacak önlemler alması için 60 gün süre verdiklerini söylemişti.