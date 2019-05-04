İran'dan Bahreyn'in Hürmüz Boğazı iddiasına sert tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Musevi, Bahreyn Dışişleri Bakanı Halid bin Ahmed Al Halife'nin "Hürmüz Boğazı” ile ilgili iddisına tepki göstererek, "Bu hayati boğazda İran halkının menfaatleri sağlandığı sürece, İran İslam Cumhuriyeti, dünya enerjisinin en önemli geçiş yolu olan Hürmüz Boğazı'nın güvenliğine vurgu yapacaktadır." dedi.

Musevi, "Komşuluk hukuku gereği olarak bu mikro devlete (Bahreyn), konumunu bilmesi ve kendisinden daha büyük tehditlere başvurmaması tavsiye olunur." diye ekldi.

Bahreyn Dışişleri Bakanı, “Hürmüz Boğazı'nın bir gün dahi kapatılmasına izin verilmeyeceği”ni ileri sürmüştü.