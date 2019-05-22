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22 Mayıs 2019 - 11:00

Zarif: ABD, tehlikeli bir oyuna başlamıştır

Zarif: ABD, tehlikeli bir oyuna başlamıştır

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Washington’un bölgede yarattığı gerginlikleri artması takdirde ağır bedeller ödeyeceğini duyurdu.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, CNN kanalına verdiği röportajda ABD’nin nükleer anlaşma çerçevesindeki taahhütlerine bağlı kalarak, Tahran’a karşı saygı göstermediği sürece, Donald Trump yönetimi ile müzakere etmeyeceklerini açıkladı.

Zarif, ABD’nin bölgede askeri varlığını güçlendirerek, tehlikeli bir oyuna başladığına dikkati çekti.

Bakan Zarif, ABD’yi bölgeye “USS Abraham Lincoln” uçak gemisi taarruz grubu göndermekle eleştirerek, “Bu kadar askeri teçhizatın küçük bir bölgede bulunması, hadise için zemin hazırlamak demektir" dedi.

İran’ın nükleer anlaşma konusunda hoşgörülü bir tavırla hareket ettiğini belirten Zarif, İran'ın taahhütlerini yerine getirmeyenlerle müzakere etmek istemediğini dile getirdi.

Dışişleri Bakanı Zarif ayrıca, ABD’nin bölgede yarattığı gerginlikleri artması takdirde ağır bedeller ödeyeceğini bildirdi.

News Code 1878804
Ruya FEREYDUNI

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