Bahreyn'deki ekonomi çalıştayı "Yüzyılın Anlaşması"nın ilk adımı

Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah, İsrail ordusunun Güney Lübnan'dan çekilmesinin yıldönümü münasebetiyle bugün akşam saatlerinde bir konuşma yaptı.

Dünya Kudüs Günü’nün yaklaşmasına değinen Nasrullah, “Bu günde Aşura Meydanı’nda yürüyüşler düzenleyeceğiz. Herkesin bu etkinliklere katılmasını isteriz. Çünkü 'Yüzyılın Anlaşması' gibi meseleler gündemdedir. Bu planın yürürlüğe girmesi için Bahreyn’de yapılması beklenen ekonomi çalıştayı ilk adım olarak atılıyor. Daha sonra da yeni kararlar alınacak. Bu plana karşı çıkmak bizim üzerimize düşen bir sorumluluktur” dedi.

Hasan Nasrullah, İsrail ordusunun Güney Lübnan’dan çıkarılmasının bütün bölge için tarihi bir gün olduğunu belirterek, “İsrail’in Lübnan’da uğradığı yenilgi siyasi, askeri ve kültürel alanda denklemleri direniş güçlerinin lehine değiştirdi. 25 Mayıs 2000’de olup biten olaylar önemli sonuçları beraberinde getirdi. Bu özgürlüğe kavuşmak için mücadele verenlere teşekkür ederiz. Lübnan ordusu, emniyet güçleri, direniş güçleri, Suriye ordusu ve İran İslam Cumhuriyeti’ne teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

Hizbullah Lideri, “İsrail, Lübnan’daki yenilgilerini unutmayacak. Bu savaştan önce Arap-İsrail çatışmasında Lübnan zayıf bir bölge olarak görülüyordu. Ama şimdi çok güçlü bir konumda. Düşman da bu gerçeği bildiği için Lübnan’ı stratejik tehdit olarak nitelendiriyor. Ama biz bunu stratejik tehdit değil, 'savunma ve caydırıcılık gücü' olarak adlandırıyoruz” diye konuştu.