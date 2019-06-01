Ruhani, Tacikistan Dışişleri Bakanı'nı kabul etti

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, dün resmi temaslarda bulunmak üzere Tahran’a gelen Tacikistan Dışişleri Bakanı Sirojiddin Muhriddin ile bugün öğlen saatlerinde bir araya gelerek, fikir alışverişinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Ruhani görüşmede İran’ın her zaman Tacikistan’da istikrar, güvenlik, kalkınma ve karşılıklı münasebetlerin güçlendirilmesinden yana olduğunu vurguladı.

Bölgenin özel bir durumda bulunduğunu ve terörizm ve dış müdahale ile karşı karşıya olduğunu belirten Ruhani, iki ülkenin terörizmle mücadele yönündeki işbirliğinin geliştirilmesinin büyük önem taşıdığını belirtti.

Tacikistan Dışişleri Bakanı Sirojiddin Muhriddin de bu görüşmede iki ülkenin yakın ilişkilere sahip olduğuna atıfta bulunarak, ileride bu ilişkileri geliştirmeye devam edeceklerini açıkladı.

Sirojiddin Muhriddin İran ile Tacikistan arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin arttırılması gerektiğine vurgu yaparak, ülkesinin Çabahar limanın avantajlarıyla enerji ve altyapı alanında İranlı uzmanların deneyimlerinden yararlanmanın yanı sıra transit sektöründeki işbirliğini geliştirmek istediğini bildirdi.

Aşırıcılık ve terörizmle mücadele politikasının birçok olumlu etkisi olduğunu açıklayan Muhriddin, “Terör örgütlerinin bölgedeki milletler için tehdit olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle teröre karşı mücadelede yolunda birlikte adım atmamız gerekiyor” diye konuştu.