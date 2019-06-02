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2 Haziran 2019 - 19:55

İran’dan Pompeo’nun “ön şartsız müzakere” talebine yanıt

İran’dan Pompeo’nun “ön şartsız müzakere” talebine yanıt

İran Dışişleri Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun İran’la ön şartsız görüşmeya hazır oldukları iddiasına tepki gösterdi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun ülkesinin İran’la ön şartsız görüşmeye hazır olduğu iddiasına yanıt verdi.

Musevi, “İran İslam Cumhuriyeti’ne göre kelimelerle oynamak ve gizli hedefleri yeni kelimeler şeklinde ifade etmek geçerli değildir” ifadesini kullandı.

Seyyid Abbas Musevi, “İran için ABD’nin tutumu ölçülüdür. Ama Sayın Pompeo’nun İran’a yönelik baskıların devam etmesi gerektiğine vurgu yapması yine aynı yanlış yaklaşımın sergilendiğini göstermektedir. Bu yaklaşım düzeltilmeli” diye konuştu.

News Code 1879020

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