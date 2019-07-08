Tahran pratikte zenginleştirilmiş uranyum sınırını aştı

İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, ülkenin nükleer programına ilişkin açıklamalarda bulunarak, İran’ın uranyum zenginleştirme seviyesinin bu sabah yüzde 4.5'e ulaştığını duyurdu.

Kemalvendi, “Bu miktar ülkedeki santrallere yakıt sağlama ihtiyacını tam olarak karşılamak için yeterli.” dedi.

Bunlara ilave olarak Behruz Kemalvendi, uranyum zenginleştirme oranını yüzde 20 artırmanın İran’ın 3’üncü Adım’ında yer alacağına dikkati çekti.

İran dün attığı yeni adımda 2015 yılında varılan nükleer anlaşmada belirlenen uranyum zenginleştirme limitini aşacağını açıklamıştı.

Tahran'da, cumhurbaşkanlığı binasındaki basın toplantısında konuşan İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Irakçi, nükleer anlaşmada Tahran’ın beklentilerinin yerine getirilmediği gerekçesiyle anlaşma çerçevesindeki taahhütlerinden bazılarına riayet etmemekle ilgili 60 günü içeren "2'nci Adım" uygulamalarını devreye soktuklarını ifade etmişti.

Tahran yönetiminin 2'nci Adım'daki 60 gün içerisinde nükleer faaliyetlerde neler yapacağıyla ilgili soru üzerine Irakçi, "İran Atom Enerjisi Kurumunun ihtiyacı neyse o yapılacaktır. Zenginleştirilmiş uranyum miktarı 300 kilogramın da üzerine çıkartılabilir veya zenginleştirme oranı 3,67'yi de geçebilir." diye konuşmuştu.