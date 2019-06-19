Şemhani, Afganistan Ulusal Güvenlik Danışmanı ile görüştü

İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Şemhani, bugün sabah saatlerinde Rusya’nın Urfa kentinde düzenlenen 10. Uluslararası Güvenlik Konseyi Toplanısı sırasında Afganistan Ulusal Güvenlik Danışmanı Hamdullah Mohib ile bir araya gelerek, görüş alışverişinde bulundu.

Taraflar bu görüşmede, Afganistan’da barış sağlamak ve terör saldırılarıyla başa çıkmak konusunda Afgan hükümeti ile komşu ülkeler arasındaki müzakerelerin artması gerektiğini vurguladılar.

Söz konusu görüşmede ayrıca, bölgedeki etkili ülkelerin Kabil hükümetiyle koordineli olarak muhalif gruplarla müzakere yapması ve Afganistan'ın farklı bölgelerinde sürdürülebilir güvenlik sağlamak için silahlı kuvvetlerinin güçlendirilmesi gibi konular konuşuldu