Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Rusya'da

İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Şemhani, Rusya’nın Urfa kendine düzenlenecek olan iki günlük 10. Uluslararası Güvenlik Konseyi Toplanısı’na katılmak için bugün sabah saatlerinde bu ülkeyi ziyaret etti.

Şemhani’nin söz konusu toplantıda konuşma yapması bekleniyor.

İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri ayrıca toplantı sırasında katılımcı ülkelerin temsilcileri ile bir araya gelerek, görüş alışverişinde bulunacak.

Dünyanın 5 kıtasından bu toplantıya katılan temsilciler, uluslararası güvenlik alanındaki en önemli ortak konuları ele alacaklar.