İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri, Rusya'ya gidiyor

İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Şemhani, Rus mevkidaşı Nikolay Patruşev’in resmi daveti üzerine 10. Uluslararası Güvenlik Konseyi Toplanısı’na katılmak için yarın bu ülkeyi ziyaret edecek.
İki gün sürecek olan zirve yarın 18 Haziran’da Rusya’nın güneyinde bulunan Ufa kentinde düzenlenecek.
Dünyanın 5 kıtasından bu toplantıya katılan temsilciler, uluslararası güvenlik alanındaki en önemli ortak konuları ele alacaklar.
Ali Şemhani’nin Rus mevkidaşı Nikolay Patruşev ile baş başa görüşmesi bekleniyor.
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