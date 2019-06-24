Tahran: Gerginliğin yatışmasını olumlu karşılıyoruz

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, bugün sabah saatlerinde düzenlediği haftalık basın toplantısında gündemdeki son gelişmeleri değerlendirerek, "Bölgede gerginliğin yatışmasını olumlu karşılıyoruz ve kriz arayışında değiliz." dedi.

Musevi, "Bu konuya çözüm arayanları gerginliklerin kökenine başvurmalarını istiyoruz. Bu sorunların nedeni ABD’nin yükümlülüklerine bağlı kalmaması ve İran’a yaptığı terör terörizmidir." ifadesini kullandı.

Bahreyn’de düzenlenecek Manama Ekonomik Çalıştayı’nı "utanç verici" olarak nitelendiren Musevi, “Filistin halkının davasını ve haklarını para karşılığında satışıa sunmaktan hiçbir sonuç çıkamaz.” değerlendirmesinde bulundu.

Musevi, İran’ın ABD’ye ait İHA'nın (İnsansız hava aracı) düşürülmesi ile ilgili BM’ye gönderdiği bilgilendirme mektubu hakkında şunları konuştu:

"İran İslam Cumhuriyeti'nin bu konuda sunduğu deliller kesin ve kanıtlanmış belgelerdir ve ABD yetkililerinin olayla ilgili iddiaları ülke hava sahasını ihlal etme gerçeğini değiştiremez. Askeri ve sivil radarlarımız bu yasadışı meseleyi kaydetmiştir. ABD'lilerin ifade ettiği sözler gerçeği yansıtmıyor ve aslında füze programımız hakkında iddia ettikleri gibi (sözleri) Photoshop'lu.

Onlar başka bir kötü eylem yapmak istiyorlarsa, vatanımızın menfaatleriyle bütünlüğümüzü savunmaya hazırız. Biz her zaman hazırlıklıyız. İran, bölgede gerginlik peşinde değil. Amerika İHA’sının düşürülmesi hazırlıklı olduğumuza işart ediyor. Onların artık böyle bir eylemde bulunmamalarını temenni ediyoruz."

Nükleer anlaşma

Nükleer anlaşmanın son durumuna dair Musevi, "Diğer tarafların yükümlülüklerini yerine getirme konusunda somut bir adım atılmadığı ve İran'ın talepleri yerine getirmediği sürece, Tahran taahhütlerini azaltmaya devam edecektir. İran’ın tanıdığı 60 günlük sürenin tamamlanmasına birkaç gün kaldı. Eğer onlar tarafından somut bir adımın atıldığına tanklık etmezsek ikinci adımı da kararlı bir şekilde atmış olacağız.” açıklamalarında bulundu.

"Baskı yoluyla ABD ile müzakere etmeyeceğiz"

Seyyid Abbas Musevi, İran’a yönelik yaptırımların artacağını öne süren Donlad Trump’ın sözlerini eleştirerek, “ABD’nin İran’a karşı uygulamadığı bir yaptırım mı kaldı? Yaptırımlarden neler elde etti ki? Bunların her hareketini ekonomik terörizm olarak tanımlıyoruz." diye konuştu.

ABD yetkililerinin İran'la müzakere konusundaki ifadelerinin çelişkili olduğunu anlatan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, şölye devam etti:

"Onlar bir yandan ön şart olmaksızın müzakere etmeye hazır olduklarını söylüyorlar, diğer yandan da yaptırımlardan bahsediyorlar. ABD'liler baskı yoluyla müzakere etmeyeceğimizi ve teslim olmayacağımızı bilmeli."