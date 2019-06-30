İran: Diplomasiye diplomasi ile ve baskıya direnişle karşılık veririz

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, ABD’li yetkililerin özellike de ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsünün “İran, diplomasiye diplomasiyle karşılık vermelidir” iddiasına tepki gösterdi.

Musevi konuya ilişkin yaptığı açıklamada “Biz diplomasiye diplomasi ile ve baskıya direnişle yanıt veririz; fakat görünüşe göre ABD yetkililerince diplomasi yaptırım ve ekonomik terörizm demektir” dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, “İran olarak bugüne kadar ABD yönetiminden yasa dışı yaptırımlar ve ekonomik savaştan başka onlara cevap verecek bir şey görmedik” ifadelerini kullandı.