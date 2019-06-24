Son 35 yılda İstanbul seçimlerinde en fazla oyu İmamoğlu aldı

İstanbul’da tekrarlanan büyükşehir belediye başkanlığı seçimlerini resmi olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 54,03’ünü alan Millet İttifakı’nın Cumhuriyet Halk Partili (CHP) adayı Ekrem İmamoğlu kazandı. İmamoğlu bu oy oranı ile son 35 senede gerçekleşen son sekiz seçimde en fazla oy oranı ile seçilen belediye başkanı oldu.

Peki, İstanbul’da son 35 senede belediye başkanları yüzde kaç oy almıştı? 23 Haziran'a gelinceye kadar 1984 seçimlerinde Anavatan adayı Bedrettin Dalan yüzde 49,69 ile en fazla oyu almıştı. 1994'te Refah Partisi adayı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 25.19 ile en düşük oy oranı ile seçilen başkan oldu.

Son sekiz seçimde yüzde 50’yi aşan ilk aday İmamoğlu oldu

12 Eylül darbesi sonrası gerçekleşen ilk seçimde Anavatan adayı Bedreddin Dalan yüzde 49.69 ile başkan seçildi. Seçimlere giren iddialı partilerin sayısının artmasıyla belediye başkanlarının oy oranı da düşmeye başladı. 1989’da SHP adayı Nurettin Sözen yüzde 39.95 ile seçildi. Ekrem İmamoğlu aynı zamanda son sekiz seçimde yüzde 50 sınırını aşan tek belediye başkanı oldu.

En düşük oyla seçilen başkan Recep Tayyip Erdoğan

1994’te Refah Partisi adayı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 25.19 ile İstanbul’un belediye başkanı seçildi. Bu, son 10 seçimde kazanan en düşük oy oranı. 1999’da Fazilet Partisi adayı Ali Müfit Gürtuna yüzde 27.5 ile seçildi. Ardından AK Parti ile birlikte üç dönemlik Kadir Topbaş dönemi başladı. 2019’da ise resmi olmayan sonuçlara göre CHP adayı İmamoğlu yüzde 54.03 ile İstanbul’un yeni belediye başkanı seçildi.

Kaynak: Euronews