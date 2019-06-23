Binali Yıldırım oyunu kullandı! İşte ilk mesajı

Sözcü'ye göre, oy kullanmaya eşi Semiha Yıldırım ve torunları ile birlikte gelen Binali Yıldırım oy kullanma işleminin ardından gazetecilere açıklama yaptı.

Yıldırım açıklamasında, “Oyumuzu kullandık vatandaşlık görevimizi yaptık. Oy verme işlemi sona erdiğinde oylar sayılacak ve İstanbul’u 5 yıl boyunca kimin yöneteceğine karar verilecek. İstanbulluların oyları ile verecekleri kararın başımızın üstünde yeri var. İstanbulluların en doğru kararı vereceklerine inanıyorum. 6 Mayıs’tan bu yana projelerimizi anlattık. Bir söyledik iki dinledi. Bundan sonrası İstanbullu seçmenlerin kararı.” dedi